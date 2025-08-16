Мир
В Венгрии предрекли последствия для Зеленского в случае отказа пойти на уступки

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: JBen Stansall / AP

Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки и отказаться от тезисов, закрепленных в Конституции Украины, иначе страны Запада найдут ему преемника. Возможные последствия для украинского лидера предрек политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что 69 процентов опрошенных украинцев предпочли бы мирное решение конфликта. Однако остается вопрос, способен ли Зеленский пойти на такие переговоры, учитывая, что он «до сих пор исключает возможность переговоров и цепляется за инициированные им поправки в конституцию».

Киселли напомнил о якобы прошедшей в Альпах тайной встрече представителей США и Великобритании, на которой обсуждалась возможность смещения Зеленского. «Недавние переговоры в альпийской стране, о которых сообщалось и в прессе, показывают, что западные державы уже готовят возможного преемника, который будет вести переговоры более гибко, что, по сравнению с текущей позицией Украины, даст более благоприятные шансы для соглашения, на которое рассчитывает президент США Трамп», — сказал он.

Ранее создатель нидерландской правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге заявил, что президент США Дональд Трамп дал понять Зеленскому, что может выйти из переговоров по Украине и прекратить поддержку Киева. По словам активиста, глава Белого дома настроен серьезно, когда говорит, что соглашение по урегулированию теперь зависит от украинского лидера и стран Европы.

