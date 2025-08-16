Мир
22:27, 16 августа 2025Мир

Венгрия оценила возможность Европы сорвать договоренности России и США

Сийярто: Венгрия надеется, что Европа не сорвет урегулирование на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что состоявшийся саммит на Аляске приведет к миру на Украине. Об этом он написал на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он также понадеялся, что лидеры Западной Европы не сорвут заключение договоренности об урегулировании конфликта, как они сделали это в 2022 году. «Было бы хорошо, если бы на этот раз процесс, начатый на Аляске, не был прерван!» — отметил он.

Глава ведомства добавил, что Венгрия поддерживает миротворческие усилия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и приветствует тот факт, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоялась, несмотря на противодействие противников мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала прошедшие переговоры между лидерами России и США. Политик отметила, что теперь достичь соглашения по Украине стало возможно, хотя сделать это все еще сложно.

