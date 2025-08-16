Военкор прокомментировал встречу Путина и Трампа

Военкор Коц: У Трампа появилось понимание о начале большого пути с Россией

У президента США Дональда Трампа после встречи с главой России Владимиром Путиным появилось понимание о начале большого пути. Так военкор Александр Коц прокомментировал в Telegram недавний саммит на Аляске.

«Судя по тому, что Трамп оценил встречу "на 10 баллов", не грозит новыми санкциями и не говорит обиженно, что его водят за нос, у президента США появилось понимание, что визит на Аляску — это только начало большого и тернистого пути», — заметил журналист.

Коц заметил, что внешние атрибуты встречи глав государств указывают больше на их личные взаимоотношения, чем на суть переговоров. Тем не менее, журналист уверен, что Путину удалось донести до Трампа главное.

«Эскиз, который устроил обоих, за исключением пары моментов, о которых расплывчато сказал Трамп, очевидно есть», — полагает военкор.

Встреча Путина и Трампа на Аляске состоялась на Аляске в ночь на 16 августа.