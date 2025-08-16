Врач рассказал о вреде кофе натощак

Хирург Умнов: Нельзя отрицать, что утренний кофе натощак вреден для всех

Любые защитники кофе не будут отрицать, что данный напиток натощак разгоняет частоту пульса и повышает активность головного мозга, однако это стимуляции не всегда положительная, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснил, что стимуляция активности головного мозга может проявляться в виде тревожности, нервозности и бессонницы. Кроме того, добавил он, людям, у кого повышенное давление, в принципе нежелательно употреблять кофе, повышать пульс, испытывать излишний тонус и ставить над собой разные другие эксперименты.

«Важно отметить насчет употребления кофе натощак — когда человек просыпается, то кровь его, как правило, очень густая и необходимо выпить ни кофе, ни чай, ни молоко, ни сок, а именно воду для того, чтобы по сути разогнать кровь внутри себя. Это хорошо видно, если человек с утра натощак, не попив воды, а выпив чашку кофе пойдет сдавать кровь из вены, то скорее всего взять кровь не получится или придётся буквально выжимать густую кровь», — поделился Умнов.

Врач также указал, что для пустого желудка в целом вредна резкая горечь и кислота, поэтому горький кофе вреден, как вареный, так и растворимый. По его словам это путь к гастриту, проблемам со стулом, жжению в заднем проходе и другим неприятным последствиям. Кроме того, кофе с различными вкусами содержит ароматизаторы, зачастую синтетические, которые могут вызвать резкую аллергию зуд, жжение особенно при употреблении натощак и без еды, добавил Умнов.

Ранее Умнов рассказал, что народные способы лечения печени могут привести к тяжелым болезням. По его словам, без консультации с врачом пациент может столкнуться с рядом осложнений, среди которых вирусный гепатит и цирроз.