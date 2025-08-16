Путешествия
16:16, 16 августа 2025Путешествия

Яхта «Мечта» за миллион долларов загорелась на Волге и попала на видео

В Саратовской области загорелась и затонула яхта «Мечта» за 1 миллион долларов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

На Волге в Саратовской области загорелась и затонула яхта «Мечта» за 1 миллион долларов. Пожар на судне попал на видео, которое публикует Telegram-канал Baza.

На записи, сделанной с другого плавательного средства, видно, как полыхает дорогостоящая яхта. Предполагается, что причиной возгорания могла стать электропроводка. На борту находились шесть человек, в том числе ее 59-летний владелец из Вологодской области.

Судно следовало по маршруту Балаково — Самара. Заметивший пожар капитан яхты попытался потушить его самостоятельно, однако безрезультатно. Всему экипажу пришлось прыгать в воду. На дым обратили внимание очевидцы на берегу. Всех находившихся на борту людей удалось спасти.

Известно, что владелец яхты был в курсе о проблемах с электропроводкой. СК начал проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

