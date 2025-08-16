Зеленский пообещал направить дополнительные силы ВСУ на донецкое направление

Зеленский: Украина направит дополнительные силы ВСУ на донецкое направление

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал направить дополнительные силы на донецкое направление. Об этом он написал в Telegram-канале по итогам заседания ставки 15 августа.

Политик уточнил, что подразделения ВСУ будут переброшены в направлении Доброполья, где произошел прорыв российских войск.

«Сегодня есть решение о дополнительном усилении этого и других направлений на Донеччине», — заявил Зеленский.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы Украины успешно противодействуют российским войскам в закреплении на покровском направлении.