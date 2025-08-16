Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:00, 16 августа 2025Бывший СССР

Зеленский пообещал направить дополнительные силы ВСУ на донецкое направление

Зеленский: Украина направит дополнительные силы ВСУ на донецкое направление
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал направить дополнительные силы на донецкое направление. Об этом он написал в Telegram-канале по итогам заседания ставки 15 августа.

Политик уточнил, что подразделения ВСУ будут переброшены в направлении Доброполья, где произошел прорыв российских войск.

«Сегодня есть решение о дополнительном усилении этого и других направлений на Донеччине», — заявил Зеленский.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы Украины успешно противодействуют российским войскам в закреплении на покровском направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия — очень большая держава. А Украина — нет». Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому

    В Японии оценили последствия переговоров Путина и Трампа

    Путин поручил ввести срок давности при оспаривании сделок приватизации

    Глава российского региона рассказал о меняющейся каждый день обстановке

    Зеленский пообещал направить дополнительные силы ВСУ на донецкое направление

    ВСУ понесли большие потери при атаке села в Сумской области ради видео

    Минобороны сообщило о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

    В Китае рассказали о полученных Путиным перед саммитом с Трампом трех подарках

    Раскрыт план террористов «Крокуса» после бегства на Украину

    Российские военные уничтожили пункт дислокации наемников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости