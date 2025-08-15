Бывший СССР
Зеленский заявил об успехах ВСУ на покровском направлении

Зеленский: ВСУ успешно противостоят российским войскам на покровском направлении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) успешно противодействуют российским войскам в закреплении на покровском направлении. Об этом написал президент республики Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Фронт, в частности Покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и усиливаем давление наших подразделений на оккупанта. Есть успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполья», — написал он.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна сделать шаги по урегулированию конфликта на Украине. Представитель Киева также выразил надежду, что саммит российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа откроет путь к трехсторонним переговорам России, США и Украины.

До этого Зеленский поручил разведке выяснить позицию России на переговорах с Трампом. Он добавил, что ставки на текущих переговорах очень высоки, и выразил надежду, что по их итогам получится организовать трехстороннюю встречу лидеров.

