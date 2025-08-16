Бывший СССР
Зеленский предсказал активизацию наступления России

Зеленский заявил, что Россия может активизировать наступление в ближайшие дни
Виктория Кондратьева
Фото: Александр Река / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в ближайшие дни может активизировать свое наступление. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Основываясь на политико-дипломатической ситуации вокруг Украины, предполагаем, что Российская армия в ближайшие дни может попытаться усилить давление и удары по украинским позициям. (...) Фиксируем передвижения и приготовления российских войск», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что выслушал доклад главкома Вооруженными силами Украины Александра Сырского и поручил ему «поговорить с боевыми командирами».

Ранее Зеленский пообещал направить дополнительные силы на донецкое направление после прорыва российских войск в районе Доброполья.

