Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:45, 16 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Жителей мегаполиса предупредили о повышенном риске смертельно опасного заболевания сердца

Кардиолог Евгений Кокин: Жизнь в мегаполисе увеличивает риск инфаркта
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жизнь в мегаполисе увеличивает риск смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта, отметил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин. О повышенном риске он предупредил россиян в разговоре с «Лентой.ру».

«Постоянное напряжение на работе, пробки, дедлайны, переработки — все это активизирует симпатическую нервную систему и выброс гормонов стресса: адреналина и кортизола. Из-за этого развиваются гипертония, тахикардия, повышается уровень сахара и холестерина в крови, что в перспективе повышает риск инфаркта и инсульта», — предупредил он.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Жители мегаполисов также чаще неправильно питаются и ведут малоподвижный образ жизни. По словам врача, недостаток физической активности снижает выносливость сердца, провоцирует ожирение, инсулинорезистентность и повышение уровня «плохого» холестерина.

Оказывает негативное влияние на здоровье сердца и плохая экология, добавил Кокин. Он объяснил, что выхлопные газы автомобилей, промышленные загрязнители проникают в легкие, а затем в кровь и вызывают хроническое воспаление сосудов, атеросклероз и повышают свертываемость крови.

Исследования показывают, что проживание в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха увеличивает риск инфаркта на 20-30 процентов. При этом постоянный шум от транспорта, строительства, сирен снижает качество сна, вызывает стресс и хроническое повышение давления

Евгений Кокинврач-кардиолог, кандидат медицинских наук

Ранее врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев назвал способ распознать приближающийся инфаркт. По его словам, предвестником патологии может быть появление болей «грудной жабы», то есть стенокардии, и боли за грудиной при физической нагрузке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве выступили против позиции Трампа по Украине

    Блогерша описала еду в Латинской Америке фразой «опасно для русского туриста»

    Жителей мегаполиса предупредили о повышенном риске смертельно опасного заболевания сердца

    Журова рассказала о значении встречи Путина и Трампа для российского спорта

    Два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Политолог назвал одну деталь встречи Путина и Трампа

    Краткость встречи Путина и Трампа объяснили

    Дочь Келлога возмутилась приемом Путина на Аляске

    В Германии заявили о возможном выходе Трампа из переговоров по Украине

    Чиновника из приграничного региона России арестовали по делу о растрате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости