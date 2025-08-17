Россия
15:14, 17 августа 2025

Число пострадавших от взрыва на заводе в Рязанской области увеличилось

Число пострадавших от взрыва на заводе в Рязанской области увеличилось до 135
Александра Качан (Редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Число пострадавших в результате взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области увеличилось с 130 до 135, из них 32 человека были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Из тех, кого госпитализировали, 17 были направлены в федеральные центры Москвы, в том числе 14 человек в тяжелом состоянии и трое — в средне тяжелом. Еще 15 находятся в лечебном учреждении Рязани, включая трех тяжелых пациентов и 12 — в состоянии средней тяжести.

Пациентов в тяжелом и среднем состоянии доставили в больницы в течение первых трех часов после происшествия. В эвакуации были задействованы три вертолета с медицинскими бригадами и 51 бригада скорой помощи. В регионе также организованы три штаба психолого-психотерапевтической помощи.

Ранее стало известно, что число взрыва в Рязанской области увеличилось до 11 человек.

