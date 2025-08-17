ФСБ показала фото перехваченного украинского БПЛА

ФСБ России опубликовала фото сбитого БПЛА, который летел к Смоленской АЭС

ФСБ России показала фото перехваченного украинского беспилотника, с помощью которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Смоленскую АЭС. Фото со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ опубликовало РИА Новости.

Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье предотвратили атаку украинского ударного беспилотника «Спис» на Смоленскую АЭС. Его обломки сняли на фото.

На нескольких фото показан сбитый БПЛА, который осматривают специалисты. На кадрах можно увидеть обломки беспилотника, в том числе его двигатель, системы управления и, предположительно, боевую часть.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал попытку ВСУ атаковать Смоленскую атомную электростанцию (АЭС) опасной историей. «Атака на любую атомную электростанцию — это опасно. Потому что это объект особой опасности, связан с радиацией. Долгосрочное радиоактивное заражение может нанести серьезный ущерб местности. Там плотная застройка, там большое количество людей. Еще раз Украина подтвердила, что является террористическим государством», — заявил Колесник.