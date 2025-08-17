Интернет и СМИ
Кандидатуру приглашенного на встречу Трампа и Зеленского европейского лидера раскрыли

Politico: Президент Финляндии Стубб может быть на встрече Зеленского и Трампа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб может быть приглашен на встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме 18 августа. Кандидатуру раскрыло издание Politico, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах.

«Разрабатываются планы по отправке по меньшей мере одного из любимых собеседников Трампа, финского президента Александра Стубба, вместе с Зеленским», — отмечается в статье.

По данным собеседников СМИ, Стубб может помочь снизить напряженность между главами США и Украины и убедить Трампа включить Европу в дальнейшие переговоры.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что президент США Дональд Трамп и его финский коллега Александр Стубб установили «неожиданную связь» в вопросе Украины. Оказалось, что американский лидер активно прислушивается к своему коллеге из Финляндии в оценке ситуации вокруг конфликта.

