Макрон оценил предложения России по мирному соглашению с Украиной

Российские мирные инициативы для Украины являются «капитуляцией». Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон на видеосовещании «коалиции желающих», информирует телеканал France 24.
«Единственное государство, предлагающее мир через капитуляцию, — Россия. Не может быть дискуссии о статусе территорий без законного руководства Украины», — считает политик.
Он также указал, что любые территориальные решения должны сопровождаться гарантиями безопасности. Речь идет о сохранении боеспособности украинской армии и развертывании контингента западных стран в тыловых зонах.
Ранее в МИД России заявили, что слова Эммануэля Макрона о том, что президент РФ Владимир Путин предлагает Украине лишь капитуляцию, являются ложью. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, Москва на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений.
Накануне французский лидер высказал мнение, что Россия якобы имеет склонность не выполнять свои обещания.