Макрон оценил предложения России по мирному соглашению с Украиной

Макрон заявил, что мирные инициативы России для Украины являются капитуляцией

Российские мирные инициативы для Украины являются «капитуляцией». Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон на видеосовещании «коалиции желающих», информирует телеканал France 24.

«Единственное государство, предлагающее мир через капитуляцию, — Россия. Не может быть дискуссии о статусе территорий без законного руководства Украины», — считает политик.

Он также указал, что любые территориальные решения должны сопровождаться гарантиями безопасности. Речь идет о сохранении боеспособности украинской армии и развертывании контингента западных стран в тыловых зонах.

Ранее в МИД России заявили, что слова Эммануэля Макрона о том, что президент РФ Владимир Путин предлагает Украине лишь капитуляцию, являются ложью. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, Москва на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений.

Накануне французский лидер высказал мнение, что Россия якобы имеет склонность не выполнять свои обещания.

