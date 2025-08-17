Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 17 августа 2025Мир

Макрон оценил предложения России по мирному соглашению с Украиной

Макрон заявил, что мирные инициативы России для Украины являются капитуляцией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Российские мирные инициативы для Украины являются «капитуляцией». Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон на видеосовещании «коалиции желающих», информирует телеканал France 24.

«Единственное государство, предлагающее мир через капитуляцию, — Россия. Не может быть дискуссии о статусе территорий без законного руководства Украины», — считает политик.

Он также указал, что любые территориальные решения должны сопровождаться гарантиями безопасности. Речь идет о сохранении боеспособности украинской армии и развертывании контингента западных стран в тыловых зонах.

Ранее в МИД России заявили, что слова Эммануэля Макрона о том, что президент РФ Владимир Путин предлагает Украине лишь капитуляцию, являются ложью. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, Москва на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений.

Накануне французский лидер высказал мнение, что Россия якобы имеет склонность не выполнять свои обещания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин изменил свою речь во время пресс-конференции на Аляске. Что об этом известно?

    Трамп опубликовал адресованное Путину письмо жены

    Американскому охраннику стало плохо во время саммита Путина и Трампа

    Макрон оценил предложения России по мирному соглашению с Украиной

    Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области увеличилось до 14

    Махачев прокомментировал чемпионство Чимаева в UFC

    Захарова высказалась о переезжающих во Францию ученых

    Спецпредставитель Путина призвал Европу не мешать миру на Украине

    Макрон допустил признание Украиной утраты части территорий в рамках мирного договора

    В России ответили на слова Зеленского о лучшей линии для переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости