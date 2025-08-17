Мир
21:01, 17 августа 2025Мир

Захарова обвинила Макрона в «низком вранье»

Представитель МИД Захарова уличила Макрона в низком вранье о Путине и позиции РФ
Александра Качан (Редактор)

Фото: Philippe Magoni / Pool / Reuters

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что президент России Владимир Путин не хочет мира и предлагает Украине лишь капитуляцию, являются ложью. Во вранье французского лидера уличила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Какое же низкое вранье! Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений!» — написала дипломат. Она добавила, что правительство Франции при этом всегда подталкивало Украину к действиям, подрывающим безопасность и мир.

«Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет внушали мысль о "победе на поле боя", прекрасно понимая, что это невозможно, кто поставлял оружие киевскому режиму для совершения терактов, кто врал и развращал ложными обещаниями украинцев», — отметила Захарова. По ее словам, в число таких людей входит и сам Макрон.

Ранее Захарова прокомментировала заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

