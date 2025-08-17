Силовые структуры
05:33, 17 августа 2025Силовые структуры

МВД дало рекомендации по защите аккаунта на «Госуслугах»

МВД: Для защиты «Госуслуг» от мошенников нужно удалять СМС от незнакомых номеров
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

МВД России дало рекомендации по защите аккаунта «Госуслугах», доступ мошенников к которому раскрывает им персональные данные пользователя. В частности, в ведомстве посоветовали удалять СМС то номеров незнакомцев, передает ТАСС.

«Рекомендуем не отвечать и удалять СМС с неизвестных номеров телефонов, за исключением короткого номера 0919, который используется для оценки качества предоставленной государственной услуги», — указано в материалах.

Также в МВД призвали не обращаться к третьим лицам для подачи заявления и предварительной записи на прием через личный кабинет портала. Если такая необхдимость появилась, россияне должны хранить в тайне свой логин и пароль от всех, в том числе от должностных лиц.

«При смене абонентского номера сотовой связи рекомендуется вносить изменения в созданный профиль учетной записи Единого портала», — продолжили в ведомстве. При входе в личный кабинет не стоит оставлять включенными сервисы VPN, а также сохранять данные для авторизации на чужих компьютерах.

