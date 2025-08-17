Дубинский: Поездка Путина и Трампа в одном авто показала высокий уровень доверия

Поездка в одном автомобиле президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показала высокий уровень доверия между лидерами двух стран. Так жест американского лидера в адрес российского коллеги в своем Telegram-канале оценил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Поездка Путина в одном автомобиле с Трампом — говорит лучше всех рукопожатий и пресс-конференций. Этим людям по пути», — написал Дубинский.

Ранее нидерландские СМИ написали, что три итога саммита с участием президентов России и США указали на то, что Москва осталась в выигрыше от этой встречи. В частности, как считают эксперты, встреча показала, что РФ остается ключевым игроком на мировой арене.