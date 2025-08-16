Интернет и СМИ
На Западе подвели три указавших на победу России итога саммита на Аляске

Trouw: РФ осталась в выигрыше по итогам саммита с Путиным и Трампом на Аляске
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Три итога саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске указали на то, что Россия осталась в выигрыше от этой встречи. Об этом пишет нидерландская газета Trouw.

Во-первых, встреча показала, что РФ остается ключевым игроком на мировой арене: американская сторона приняла Путина как главу страны, играющей значимую роль в мировой политике. Второй момент, отмеченный изданием — переговоры с Трампом помогли президенту России «показать всему миру», что государство не находится в изоляции вопреки заявлениям на Западе.

Третий итог, описанный в публикации — для Москвы стало серьезным успехом то, что Вашингтоон не стал немедленно вводить новые санкции по завершении саммита.

Ранее французский политик Флориан Филиппо высказался о дипломатической изоляции России, заявив, что не нужно путать страны Запада со всем миром. Он подчеркнул, что РФ никогда не была в изоляции.

    Все новости