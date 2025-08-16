Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:35, 16 августа 2025Мир

Во Франции высказались о дипломатической изоляции России

Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо: Россия не была в изоляции
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказался о дипломатической изоляции России, заявив, что не нужно путать страны Запада со всем миром. Об этом он написал в соцсети Х.

Филиппо объяснил, что не следует путать истерику западных СМИ с мировым общественным мнением, подчеркнув, что РФ никогда не была в изоляции. Он заметил, что в странах БРИКС на сегодняшний день проживает 3,6 миллиарда человек, а его ВВП выше, чем у «Большой семерки».

Ранее Филиппо назвал встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске исторической. Он отметил, что эти переговоры сломали «стену запретов».

15 августа на Аляске состоялась первая за четыре года встреча российского и американского лидеров. Трамп оценил встречу на десять из десяти, признав при этом, что сделки добиться не удалось. Путин, в свою очередь, также выразил удовлетворение от прошедших переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ответе Зеленского на предложение Трампа отказаться от Донбасса

    В Венгрии предрекли последствия для Зеленского в случае отказа пойти на уступки

    Трамп допустил согласие России на одно решение по Украине

    Россиянка подала более 20 заявлений на избивающего ее бывшего мужа и не получила помощи

    Овечкин и еще трое россиян попали в сборную лучших игроков НХЛ

    Госдеп США оставил в отеле секретные данные по встрече Путина и Трампа

    Украина попыталась атаковать центральный регион России

    Во Франции высказались о дипломатической изоляции России

    Стало известно о пропаже группы мобилизованных солдат ВСУ

    Мерц испугался новой перепалки Зеленского с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости