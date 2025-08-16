Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо: Россия не была в изоляции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказался о дипломатической изоляции России, заявив, что не нужно путать страны Запада со всем миром. Об этом он написал в соцсети Х.

Филиппо объяснил, что не следует путать истерику западных СМИ с мировым общественным мнением, подчеркнув, что РФ никогда не была в изоляции. Он заметил, что в странах БРИКС на сегодняшний день проживает 3,6 миллиарда человек, а его ВВП выше, чем у «Большой семерки».

Ранее Филиппо назвал встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске исторической. Он отметил, что эти переговоры сломали «стену запретов».

15 августа на Аляске состоялась первая за четыре года встреча российского и американского лидеров. Трамп оценил встречу на десять из десяти, признав при этом, что сделки добиться не удалось. Путин, в свою очередь, также выразил удовлетворение от прошедших переговоров.