08:29, 17 августа 2025Мир

На Западе высказались о российских войсках

Полковник Кемп: Россия продемонстрировала, что ее ВС не бумажный тигр
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия закрепила за собой место среди великих держав благодаря Вооруженным силам (ВС). Они продолжают активно наступать на Украине, высказался отставной полковник британских ВС Ричард Кемп в статье для газеты Sunday Telegraph.

«Россия показала, что ее силы не "бумажный тигр". Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее», — уточнил он.

Кемп также подчеркнул в статье, что переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите на Аляске прошли. Российское наступление на Украине оказалось несокрушимым, несмотря на все попытки Запада остановить его.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что сохранение численного превосходства Российской армией над Вооруженными силами Украины является главным достижением за все время проведения спецоперации.

В частности, важным фактором, влияющим на численность ВСУ, эксперт назвал недоверие украинцев к армии, что выражается в большом числе побегов из подразделений.

До этого американские СМИ писали, что бойцы Вооруженных сил Украины жалуются на серьезное давление со стороны армии России и не могут сдержать натиск.

