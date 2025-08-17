Мир
Названо время принятия нового пакета антироссийских санкций

Глава ЕК Фон дер Ляйен: 19-й пакет санкций против РФ примут в начале сентября
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Florence Lo / Reuters

Новый пакет антироссийских санкций может быть принят в начале сентября. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на экстренной совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, трансляция доступна на YouTube.

«Мы намерены принять 19-й пакет санкций уже в начале сентября», — заявила глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что Европа намерена оказывать дипломатическое и экономическое давление на Россию до тех пор, пока боевые действия на Украине не закончатся.

Тем временем научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Иван Ермохин допустил, что санкции могут быть частично сняты для развития диалога России и США.

Ранее генеральный директор Института региональных проблем политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Европа в отчаянии. Он напомнил, что европейские власти «все что могли уже сделали», а именно ввели 18 пакетов санкций, которые не сработали, и готовят 19-й.

