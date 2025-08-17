Несколько взрывов прозвучали еще в одном российском регионе

Shot: Более 10 взрывов прозвучали в Кстово Нижегородской области

Более 10 взрывов прозвучали над городом Кстово Нижегородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, несколько взрывов прозвучали около пяти утра по местному времени (совпадает с мск). Также они увидели следы сбитых беспилотников на окраине города. Предварительно, воздушные цели поразили средства противовоздушной обороны (ПВО). Местные жители рассказали, что дроны летели со стороны села Гагино и реки Шелокша.

Ранее сразу два российских аэропорта — в Казани и Нижнем Новгороде (Стригино) — ограничили работу. Меры были приняты в 5:59 по мск.