Ночью над центральным регионом России сбили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: Над Воронежской областью сбили несколько БПЛА

Минувшей ночью над Воронежской областью были замечены сразу несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Так, в 02.47 по московскому времени глава региона сообщил, что дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на востоке области и над Воронежем были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотников.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над тремя районами Воронежской области были обнаружены, подавлены и уничтожены еще около пяти БПЛА», — добавил Гусев в 04.46 по мск.

Губернатор региона уточнил, что в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области оказалась повреждена линия электропередачи на железнодорожной станции, что привело к задержке нескольких поездов, а также произошло несколько пожаров.

Позже стало известно, что в одном из муниципалитетов Воронежской области пострадал монтер пути железнодорожной станции при атаке беспилотника.