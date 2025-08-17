Полиция задержала протестующих в Сербии

Глава МВД Сербии Дачич: Полиция задержала 18 участников беспорядков

Сербская полиция задержала 18 участников беспорядков в Валево и других городах республики. Об этом сообщил глава МВД Сербии Ивица Дачич, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в Валево на улицы вышли около четырех тысяч человек. При этом они приезжали в город со всей Сербии, подчеркнул министр внутренних дел.

«Полиция действовала там и восстановила порядок. В Белграде было около 1,3 тысячи человек, они были агрессивны, кидались в полицию пиротехникой. Один жандарм получил травмы в Валево, задержаны 18 человек», — рассказал Дачич.

Ранее сообщалось, что протест в Варево организовали студенты и старшеклассники, обвинивших полицию в чрезмерном применении силы по отношению к демонстрантам 14 августа. Также студенты организовали акцию протеста в Новом Белграде и Земуне.