15:38, 17 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам перечислили «ядовитые» для сердца продукты

Кардиолог Бонадыкова: Колбаса и чипсы повышают риск развития заболеваний сердца
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Валерия Бонадыкова назвала продукты, которые можно назвать ядовитыми для здоровья сердечно-сосудистой системы. Их врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь она включила в число опасных для сердца продуктов колбасы, сосиски, бекон, ветчину и другие виды переработанного мяса. Бонадыкова объяснила, что такие продукты содержат много соли, насыщенных жиров и нитратов, поэтому их употребление провоцирует повышение давления и уровня плохого холестерина, а также ускоряет образование бляшек в сосудах и усиливает воспаление в организме.

Опасными для сердца доктор также назвала ультраобработанные снеки. «Чипсы, крекеры, готовые закуски провоцируют воспаление в организме, набор веса и нарушение микрофлоры кишечника. В совокупности эти факторы существенно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснила она.

Кроме того, кардиолог включила в число опасных для сердца продукты, которые содержат много соли, в том числе скрытой: например, хлеб, соусы, сыр или полуфабрикаты. Такие продукты могут незаметно привести к превышению нормы натрия, избыток которого оказывает негативное влияние на давление и работу сосудов, добавила доктор.

Ранее кардиолог Юлия Маршинцева рассказала о красноречивых предвестниках сердечного приступа. Одним из них являются отеки ног.

