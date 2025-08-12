Врач рассказала о красноречивых предвестниках сердечного приступа

Кардиолог Маршинцева: Отеки ног могут быть симптомом сердечной недостаточности

Некоторые проявления плохого самочувствия могут быть предвестниками сердечного приступа, рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Об этих на первый взгляд безобидных симптомах она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам Маршинцевой, одним из красноречивых признаков сердечной недостаточности являются отеки ног. «Заранее перед сердечным приступом у человека также появляются боли в сердце при физической нагрузке, потом эти боли появляются даже при незначительной физической нагрузке», — добавила врач.

Если боли в области сердца начинают беспокоить человека даже в состоянии покоя, человеку становится трудно дышать, давит за грудиной, то это знак того, что надо как можно скорее обратиться к врачу, заключила кардиолог.

