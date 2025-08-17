Российские туристы пожаловались на дефицит шезлонгов на зарубежных курортах

Российские туристы пожаловались на дефицит шезлонгов в Турции и Египте

Российские туристы пожаловались на дефицит шезлонгов в Турции и Египте. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отдыхающие винят в дефиците людей, которые специально скидывают чужие полотенца с шезлонгов и занимают их как свои, а также тех, кто занимает места с вечера. За свободные лежаки приходится бороться самим туристам. В темное время суток они выходят на пляж зарубежных курортов и освобождают занятые места от полотенец.

При этом в большинстве случаев в битве за шезлонг туристам приходится жертвовать своим сном. По их словам, им приходится просыпаться в отпуске в шесть утра и бежать сразу на пляж, чтобы положить полотенце на свободное место. Некоторые отдыхающие после этого возвращаются в свои номера досыпать, а другие — сразу ложатся на лежак и загорают.

Ранее российские туристы массово пожаловались на аллергию, вызванную купанием в море на курортах Турции, Египта и Мальдив.

