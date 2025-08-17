Бойцы «Днепра» уничтожили группу наемников из Франции в Херсонской области

На правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили группу французских наемников. Об этом сообщил оператор ударного БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным Хаба в беседе с РИА Новости.

«Наблюдали иностранных наемников... Приехали со всякими своими чемоданами. И было понятно, что это были бплашники. И готовились как бы отрабатывать по нашим позициям (...) В итоге всех мы уничтожили. В течение часа где-то», — сказал военный.

По словам солдата, ему и его расчету приходилось видеть на правом оккупированном берегу Херсонской области не только французских, но и грузинских боевиков.

Ранее пленный боец ВСУ Петр Климишевский рассказал об азербайджанском наемнике, командующем второй ротой 225-й бригады, который утилизировал украинцев. По словам украинского бойца, азербайджанец говорил на русском языке и носил нашивку с флагом Азербайджана, а также «вторую роту сливал очень быстро».