Рогов: ВС РФ ударили по эшелону ВСУ с боеприпасами в Днепропетровской области

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил об уничтожении эшелона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами. Его цитирует РИА Новости.

По словам Рогова, российские войска нанесли удар по эшелону противника в Днепропетровской области Украины. Других подробностей об атаке или ее последствиях он не привел.

Ранее Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по скоплению военной техники и артиллерийских систем в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики (ДНР).