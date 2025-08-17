Российский боец сбил несколько дронов из пулемета

Российский боец Максим Мингазудинов из пулемета сбил несколько ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спас сослуживцев в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.
«Благодаря отваге, смелым действиям и профессионализму (...) Мингазудинова группе удалось без потерь добраться до заданных позиций и успешно выполнить дальнейшие боевые задачи», — сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что за выполнения воинского долга Мингазудинов представлен к государственной награде.
Ранее сообщалось, что министр обороны Андрей Белоусов наградил отличившихся участников СВО медалями «Золотая Звезда».