17:55, 17 августа 2025Мир

Рубио объяснил отсутствие сделки по Украине на саммите на Аляске

Рубио: США не собирались заключать сделку во время саммита на Аляске без Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США не собирались заключать сделку по урегулировании украинского кризиса без представителей Киева. Такое заявление сделал Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC.

«США не ожидали заключения сделки по Украине на встрече [американского лидера Дональда] Трампа и [президента России Владимира] Путина на Аляске, поскольку в переговорах не участвовал Киев», — отметил он.

В эфире NBS News Рубио также прокомментировал позицию США по достижению мира. Он сообщил, что лучший способ положить конец конфликту — заключить полноценное мирное соглашение.

Лидер Украины Владимир Зеленский отправится в США в понедельник, 18 августа, для встречи с Трампом.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф раскрыл главную тему переговоров Трампа и Зеленского. Он заявил, что политики будут решать вопрос касательно обмена территориями.

