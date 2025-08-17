Рубио объяснил отсутствие сделки по Украине на саммите на Аляске

США не собирались заключать сделку по урегулировании украинского кризиса без представителей Киева. Такое заявление сделал Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC.
«США не ожидали заключения сделки по Украине на встрече [американского лидера Дональда] Трампа и [президента России Владимира] Путина на Аляске, поскольку в переговорах не участвовал Киев», — отметил он.
В эфире NBS News Рубио также прокомментировал позицию США по достижению мира. Он сообщил, что лучший способ положить конец конфликту — заключить полноценное мирное соглашение.
Лидер Украины Владимир Зеленский отправится в США в понедельник, 18 августа, для встречи с Трампом.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф раскрыл главную тему переговоров Трампа и Зеленского. Он заявил, что политики будут решать вопрос касательно обмена территориями.