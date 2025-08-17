Рубио объяснил отсутствие сделки по Украине на саммите на Аляске

Рубио: США не собирались заключать сделку во время саммита на Аляске без Украины

США не собирались заключать сделку по урегулировании украинского кризиса без представителей Киева. Такое заявление сделал Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала ABC.

«США не ожидали заключения сделки по Украине на встрече [американского лидера Дональда] Трампа и [президента России Владимира] Путина на Аляске, поскольку в переговорах не участвовал Киев», — отметил он.

В эфире NBS News Рубио также прокомментировал позицию США по достижению мира. Он сообщил, что лучший способ положить конец конфликту — заключить полноценное мирное соглашение.

Лидер Украины Владимир Зеленский отправится в США в понедельник, 18 августа, для встречи с Трампом.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф раскрыл главную тему переговоров Трампа и Зеленского. Он заявил, что политики будут решать вопрос касательно обмена территориями.