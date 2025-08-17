Уиткофф: С Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте

В понедельник с украинским лидером Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в текущем конфликте. Об этом заявим спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф, сообщает CNN.

«Основной вопрос [для урегулирования украинского конфликта] — это вопрос обмена территориями», — сказал он.

Уиткофф выразил надежду, что Вашингтон добьется некоторой ясности по этой теме, и что это все очень скоро завершится мирной сделкой.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо уличил Зеленского в попытке сорвать мирный процесс по Украине. По его словам, он будет пытаться повлиять на Трампа.