16:46, 17 августа 2025Мир

Уиткофф раскрыл главную тему переговоров Трампа и Зеленского

Уиткофф: С Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В понедельник с украинским лидером Владимиром Зеленским будет обсуждаться вопрос территорий в текущем конфликте. Об этом заявим спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф, сообщает CNN.

«Основной вопрос [для урегулирования украинского конфликта] — это вопрос обмена территориями», — сказал он.

Уиткофф выразил надежду, что Вашингтон добьется некоторой ясности по этой теме, и что это все очень скоро завершится мирной сделкой.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо уличил Зеленского в попытке сорвать мирный процесс по Украине. По его словам, он будет пытаться повлиять на Трампа.

