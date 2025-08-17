Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:18, 17 августа 2025Мир

США отменили поездку торговых переговорщиков в Индию

NDTV: Визит торговых переговорщиков из США в Индию отменили
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Визит торговых переговорщиков из Соединенных Штатов в Индию, который должен был состояться с 25 по 29 августа, отменили. Новый график переговоров пока не определен, информирует телеканал NDTV со ссылкой на источники.

«Текущий раунд переговоров по предлагаемому двустороннему торговому соглашению, вероятно, теперь будет перенесен на другую дату. Стороны поддерживают связь, но новый график переговоров пока не определен», — указали журналисты.

На днях сообщалось, что S&P повысило рейтинг инвестиционной привлекательности Индии с BBB- до BBB, сочтя таким образом последствия пошлин, введенных Дональдом Трампом против страны, незначительными.

При этом агентство Bloomberg написало, что управляющие фондами на азиатском рынке ценных бумаг назвали Индию наименее предпочтительным вариантом. Однако три месяца назад все выглядело с точностью до наоборот.

Также отмечалось, что рост антиамериканских настроений в Индии стал угрожать доходам транснациональных компаний США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп предложил «быстро» провести встречу с Путиным и Зеленским. Трехсторонний саммит может состояться 22 августа

    Постпред России оценил вступление в ЕС успешных стран

    США отменили поездку торговых переговорщиков в Индию

    В российском городе прогремела серия взрывов

    Россиянка пострадала при ударе БПЛА по автомобилю

    Российский боец сбил несколько дронов из пулемета

    Американский политолог оценил итоги саммита Путина и Трампа

    Кандидатуру приглашенного на встречу Трампа и Зеленского европейского лидера раскрыли

    Россиянин повис на заборе после ДТП с квадроциклом

    «Не надо бояться быть глупым». За что несколько поколений россиян любили Олега Табакова?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости