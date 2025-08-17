США отменили поездку торговых переговорщиков в Индию

NDTV: Визит торговых переговорщиков из США в Индию отменили

Визит торговых переговорщиков из Соединенных Штатов в Индию, который должен был состояться с 25 по 29 августа, отменили. Новый график переговоров пока не определен, информирует телеканал NDTV со ссылкой на источники.

«Текущий раунд переговоров по предлагаемому двустороннему торговому соглашению, вероятно, теперь будет перенесен на другую дату. Стороны поддерживают связь, но новый график переговоров пока не определен», — указали журналисты.

На днях сообщалось, что S&P повысило рейтинг инвестиционной привлекательности Индии с BBB- до BBB, сочтя таким образом последствия пошлин, введенных Дональдом Трампом против страны, незначительными.

При этом агентство Bloomberg написало, что управляющие фондами на азиатском рынке ценных бумаг назвали Индию наименее предпочтительным вариантом. Однако три месяца назад все выглядело с точностью до наоборот.

Также отмечалось, что рост антиамериканских настроений в Индии стал угрожать доходам транснациональных компаний США.

