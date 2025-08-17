В Белоруссии предупредили о «групповых полетах» авиации НАТО у границ

Начальник авиации Белоруссии: НАТО совершает до 12 разведвылетов в сутки

Ситуация на границе Белоруссии остается сложной из-за действий стран НАТО. Об этом рассказал начальник штаба управления авиации — первый заместитель начальника авиации республики Андрей Рачков в интервью «ВоенТВ», видео размещено на YouTube-канале телекомпании.

«Обстановка очень сложная для контроля территории воздушного пространства Республики Беларусь. Страны НАТО используют весь арсенал разведывательной авиации», — отметил он.

По словам Рачкова, над территорией республики наблюдаются до шести-восьми вылетов в сутки, с увеличением до 12. Он подчеркнул, что не только военно-воздушные силы (ВВС) Польши, но и других стран НАТО совершают групповые полеты тактической авиации.

Ранее командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович сообщил о сотнях нарушений границы республики дронами. Всего с начала 2025 года, по его словам, зафиксировано более 300 случаев.