07:45, 17 августа 2025Силовые структуры

В России назвали причину временного затишья боев в Сумской области

ТАСС: Затишье боев со стороны ВСУ в Сумской области связано с приездом Сырского
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Временное боевое затишье, которое фиксируется со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от Степового и Алексеевки Сумской области, связано с приездом на украинские позиции главнокомандующего Александра Сырского. О его визите на пункт управления 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (одшбр) сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

«Противник восстанавливает боеспособность и доукомплектовывает штурмовые группы 225-го ошп и 95-й одшбр военнослужащими 156-й и 158-й отдельных механизированнх бригад (омбр)», — также уточнил источник агентства.

Ранее сообщалось, что на правом берегу Днепра в Херсонской области высадилась группа французских наемников. Российские бойцы уничтожили их в течение часа.

