В России запретили три песни Гуфа

Роскомнадзор ограничил доступ к аудиозаписям и текстам 3 песен рэпера Гуфа

Роскомнадзор ограничил доступ к аудиозаписям и текстам трех песен рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). Ссылки на сайты и площадки, где размещены аудиозаписи, внесли в Единый реестр запрещенной информации, заявили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Речь идет о песнях «Кто как играет», «Три нити» (при участии Анта и Бледного) и «Новости» (альбом «Город дорог»). В РКН объяснили, что меры приняты в связи с содержанием текстов, «дающим представление о действиях по использованию наркотических средств».

Ранее сообщалось, что челябинский миллиардер Игорь Рыбаков не смог выкупить права на первый альбом рэпера Алексея Долматова «Город дорог» с целью удалить его со всех площадок. Сделка с продюсером была оговорена, но тот резко отказался.