Челябинский миллиардер не смог выкупить альбом Гуфа

Миллиардер Рыбаков не смог выкупить первый альбом Гуфа с целью удалить его
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Игорь Рыбаков

Игорь Рыбаков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков не смог выкупить права на первый альбом рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, «Город дорог» с целью удалить его со всех площадок. Об этом бизнесмен рассказал в эфире шоу «Центральный канал», запись доступна во «ВКонтакте».

«Я вошел в сделку с [продюсером] Антоном [Прониным], но когда я с ним поделился, что удалю "Город дорог", он резко сказал "нет"», — заявил Рыбаков, добавив, что в бизнесе «так дела не делаются».

При этом миллиардер отметил, что решение приобрести права на альбом было спонтанным, и он рад, что теперь может направить деньги на поддержку одаренных детей. Рыбаков также выразил непонимание, почему рэпер не выкупает «Город дорог», на котором Пронин «уже 20 лет зарабатывает огромные деньги за прослушивание песен».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Рыбаков захотел удалить первый альбом Долматова из-за обиды на музыканта.

