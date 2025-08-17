Россия
В российском городе прогремела серия взрывов

Shot: В городе Борисоглебск Воронежской области прогремела серия взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В городе Борисоглебск Воронежской области прогремела серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канале Shot.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники. Очевидцы слышали не менее четырех взрывов над городом. Также сообщается о вспышках и стрельбе. О последствиях и пострадавших после атаки пока не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в хуторе Тельман Родионово-Несветайского района Ростовской области из-за атаки БПЛА была повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил проживающий там мужчина, его доставили в больницу с переломом.

До этого ВСУ попытались атаковать Ростовскую область на фоне саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Все новости