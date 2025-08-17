Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:36, 17 августа 2025Мир

В США заявили о вреде перемирия для Украины при одном условии

Responsible Statecraft: Перемирие без мирного соглашения навредит Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Перемирие на Украине при отсутствии мирного соглашения навредит Киеву и Европе в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

«Призыв к прекращению огня без мирного соглашения также противоречит реальным интересам Украины и Европы. Такое прекращение огня было бы крайне хрупким, и (...) привело бы к полузамороженному конфликту с постоянным риском возобновления», — говорится в материале.

Отмечается, что это значительно затруднило бы для Украины проведение реформ и экономического развития, необходимых для начала ее движения к членству в Европейском союзе.

Кроме того в статье уточнили, что худшим вариантом развития событий может стать размещение «коалицией желающих» военного контингента на Украине.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал прекращение огня первостепенным условием для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, без этого условия никто, особенно Украина, не будет начинать мирные переговоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

    Следствие в отношении обвиняемых в убийстве генерала Кириллова завершено

    Путешественница назвала самые опасные блюда в придорожных кафе России

    В США заявили о вреде перемирия для Украины при одном условии

    Турист утонул на российском курорте из-за недосмотра инструктора

    Германия назвала условие для начала переговоров по Украине

    Стали известны детали поездки Путина и Трампа в одном лимузине

    В Европе допустили повторение инцидента в Овальном кабинете

    На подлете к Воронежу сбили украинский беспилотник

    Раскрыты детали поездки Мерца, Макрона и Стармера в США с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости