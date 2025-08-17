В США заявили о вреде перемирия для Украины при одном условии

Responsible Statecraft: Перемирие без мирного соглашения навредит Украине

Перемирие на Украине при отсутствии мирного соглашения навредит Киеву и Европе в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

«Призыв к прекращению огня без мирного соглашения также противоречит реальным интересам Украины и Европы. Такое прекращение огня было бы крайне хрупким, и (...) привело бы к полузамороженному конфликту с постоянным риском возобновления», — говорится в материале.

Отмечается, что это значительно затруднило бы для Украины проведение реформ и экономического развития, необходимых для начала ее движения к членству в Европейском союзе.

Кроме того в статье уточнили, что худшим вариантом развития событий может стать размещение «коалицией желающих» военного контингента на Украине.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал прекращение огня первостепенным условием для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, без этого условия никто, особенно Украина, не будет начинать мирные переговоры.