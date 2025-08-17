ВКС России сбили БПЛА в российском регионе

Губернатор Анохин: ВКС России сбили БПЛА в Смоленской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Смоленской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Силами ВКС Министерства обороны России сбит беспилотник. На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор Смоленской области.

Анохин напомнил, что в регионе введен запрет на распространение сведений о последствиях применения БПЛА, работе средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы, а также о военных и критически важных объектах.

Ранее сообщалось, что средства ПВО 16 августа в период с 22:20 до 22:50 по мск сбили 29 БПЛА в трех российских регионах.