Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:24, 17 августа 2025Россия

ВКС России сбили БПЛА в российском регионе

Губернатор Анохин: ВКС России сбили БПЛА в Смоленской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Смоленской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Силами ВКС Министерства обороны России сбит беспилотник. На место падения обломков направлены оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор Смоленской области.

Анохин напомнил, что в регионе введен запрет на распространение сведений о последствиях применения БПЛА, работе средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы, а также о военных и критически важных объектах.

Ранее сообщалось, что средства ПВО 16 августа в период с 22:20 до 22:50 по мск сбили 29 БПЛА в трех российских регионах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли содержание письма Путину от Мелании Трамп. О чем первая леди США попросила президента России?

    Над российским регионом прогремело более десяти взрывов

    Прилепин оценил опасность Украины для России

    Российские военные уничтожили группу французских наемников

    ВКС России сбили БПЛА в российском регионе

    Несколько взрывов прозвучали еще в одном российском регионе

    Два российских аэропорта ограничили работу

    Перспективу снятия санкций с России оценили

    Стало известно о резком ухудшении состояния Карла III

    Россиянам рассказали о возможности досрочно выйти на пенсию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости