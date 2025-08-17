Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:00, 17 августа 2025Россия

Власти Узбекистана захотели вернуть 100 сограждан из России

Власти Узбекистана захотели вернуть 100 сограждан из Санкт-Петербурга
Мария Винар

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Власти Узбекистана захотели вернуть 100 сограждан из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает агентство «Дунё».

Согласно информации, возвращение граждан республики, которые оказались в трудной финансовой ситуации, состоится в рамках благотворительной акции «Возвращение на Родину». Оно пройдет с 30 июля по 30 августа при содействии генконсульства Узбекистана и представительства Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.

Гражданам республики предоставили сертификаты на возвращение и авиабилеты. Вылет из России запланирован на 18 августа. Кроме того, уточняется, что 33 человека, в том числе содержащихся в Центре временного содержания иностранных граждан, уже получили от властей республики материальную помощь.

Ранее сообщалось, что глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов выступил с предложением запретить трудовым мигрантам, которые приезжают в Россию на заработки, привозить в страну свои семьи.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

    Российские военные сбили шесть украинских беспилотников в Воронежской области

    На Солнце почти не осталось пятен

    Генсек НАТО захотел отправиться в США на переговоры Зеленского и Трампа

    В пророссийском сопротивлении сообщили об ударе по скоплению техники и резервов ВСУ в ДНР

    Врач назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения

    Госсекретарь США оценил саммит на Аляске в беседе с российским журналистом

    Зеленский ввел новые санкции против России

    Поклонская назвала лучшее место для встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Власти Узбекистана захотели вернуть 100 сограждан из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости