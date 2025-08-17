Россия
21:44, 17 августа 2025

Военкор рассказал о последнем шансе для Зеленского

Поддубный: У Зеленского есть последний шанс обдумать позицию по дороге в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале рассказал о последнем шансе для президента Украины Владимира Зеленского. Он обратил внимание на последние заявления спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио.

«Сегодняшние заявления Уиткоффа, Рубио и репост Трампа в своей соцсети Truth, по сути, последний шанс для Зеленского — подумать над своей позицией по дороге в Вашингтон», — написал военкор.

Поддубный добавил, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше территорий потеряет Украина, о чем неоднократно предупреждала российская сторона.

Ранее Уиткофф рассказал, что в обмен на территориальные уступки со стороны Киева Москва якобы готова пойти на такой же шаг в пяти областях Украины. По его словам, уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».

Рубио, в свою очередь, отметил, что положить конец конфликту поможет «полноценное мирное соглашение», а не временное прекращение огня.

Газета The New York Times писала, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским предложил уступить России территории в Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения. Украинский лидер отверг эту идею.

