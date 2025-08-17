Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:37, 17 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач оценила достоверность информации об опасности арбузных косточек

Эндокринолог Чуракина: Косточки персиков и абрикосов не стоит употреблять в пищу
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Распространенное убеждение, что косточки фруктов и ягод, особенно арбузов, опасно употреблять в пищу, соответствует действительности лишь частично, рассказала эндокринолог и диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина. Достоверность этого мифа она оценила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, зрелые арбузные косточки можно употреблять в пищу. Более того, они богаты различными полезными веществами, например, железом, фолиевой кислотой, магнием и ликопином — антиоксидантом, защищающим клетки от повреждения свободными радикалами. При этом доктор отметила, что, как и в случае с любыми продуктами питания, необходимо соблюдать умеренность.

Косточки персиков, абрикосов, вишни, сливы, яблок и груш врач не советовала есть, поскольку в их ядрах содержится амигдалин. Это вещество в большом количестве опасно для здоровья, потому что при его расщеплении в организме образуется ядовитая синильная кислота, объяснила доктор.

Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

«Однако не стоит паниковать, если человек случайно проглотил несколько косточек: в небольших количествах амигдалин, содержащийся в ядрах косточек фруктов, не представляет серьезной угрозы», — уточнила врач

Отдельно она высказалась про косточки винограда. По ее словам, они богаты антиоксидантами, однако их употребление в больших количествах способно вызвать раздражение слизистой кишечника, что приводит к дискомфорту и боли в животе.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова посоветовала отказаться от употребления на завтрак некоторых продуктов. По ее словам, не стоит есть утром хурму, гранаты, яблоки, чернику и другие фрукты с высоким содержанием танина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины»

    Рубио объяснил отсутствие сделки по Украине на саммите на Аляске

    Трамп заявил о мощном лидере в соседствующей с Россией стране

    Рубио высказался об идее передачи контроля над Донбассом России

    Трамп обвинил американские СМИ в искажении информации о переговорах с Путиным

    Врач оценила достоверность информации об опасности арбузных косточек

    Уиткофф раскрыл договоренность России и США о гарантиях безопасности для Украины

    Зеленского уличили в «подмене понятий по-хуторянски»

    Путин проинформировал об итогах встречи на Аляске лидера одной постсоветской страны

    В Европе заявили о желании получить гарантии безопасности для себя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости