Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 9 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам посоветовали не есть на завтрак некоторые фрукты из-за риска «газового скандала»

Врач Мельникова: Съеденные на завтрак черника и яблоки вызывают вздутие и запоры
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Engin Akyurt / Pexels

Некоторые фрукты не рекомендуется есть на завтрак, заявила гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» Евгения Мельникова. Их врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Врач посоветовала россиянам не есть на завтрак хурму, гранаты, яблоки, чернику, ежевику и другие фрукты с высоким содержанием танина. Это вещество замедляет моторику кишечника, раздражает его стенки и вызывает спазмы, дискомфорт и вздутие, а также увеличивает риск запоров, объяснила она.

Также, по словам Мельниковой, на завтрак не рекомендуется пить смузи. «Многие люди считают, что жидкая пища легко усваивается, но в действительности это не так. Если у еды нет возможности "познакомиться" со слюной и быть хорошо прожеванной, кишечник начнет сопротивляться: урчать и закатывать газовый скандал», — предупредила доктор.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Кроме того, она призвала не есть натощак цитрусовые, так как они могут спровоцировать приступы изжоги и обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита и язвенной болезни. Врач также посоветовала избегать на завтрак фруктов с высоким содержанием быстрых углеводов, таких как банан, виноград, арбуз или дыня. Они резко поднимают уровень глюкозы в крови, однако затем он быстро падает, из-за чего бодрость сменяется упадком сил и чувством голода.

Ранее диетологи Антонио Андухар и Ботикария Гарсия раскрыли состав идеального завтрака. В частности, она рекомендовала в утренний прием пищи употреблять не ультраобработанное, а натуральное мясо и сочетать его с богатым клетчаткой цельнозерновым хлебом на закваске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась новая версия условий Путина по заключению мира на Украине

    Единственный возглавлявший ФБР и ЦРУ мужчина умер в возрасте 101 год

    МИД России изменил рекомендации относительно посещения Израиля

    Военные ВСУ сбежали с позиций после передачи Российской армии координат заградотрядов

    Россиянам посоветовали не есть на завтрак некоторые фрукты из-за риска «газового скандала»

    Стало известно о хищении у Минобороны десятка квартир для военных

    Опубликованы первые кадры с места взрыва на российском заводе

    Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона

    МВД перечислило основные уловки мошенников в онлайн-играх

    Путин представил США план урегулирования конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости