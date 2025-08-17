Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:20, 17 августа 2025Россия

ВСУ начали формировать женские расчеты БПЛА

ТАСС: ВСУ начали формировать женские расчеты БПЛА на харьковском направлении
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало формировать женские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на харьковском направлении. Об этом заявили в российских силовых структурах, сообщает ТАСС.

«Ввиду недостатка личного состава в 92-й ОШБр начали формироваться женские расчеты БПЛА», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что несколько таких женских отрядов уже действует в Харьковской области. Источник отметил, что состав набрали из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных только в тылу.

Ранее стало известно, что ВСУ привлекают женщин на фронт из-за острой нехватки солдат. Уточняется, что женщины появляются и в рядах Сил территориальной обороны ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тайный смысл пролета истребителей США над головой Путина на Аляске объяснили

    Раскрыты детали поездки Мерца, Макрона и Стармера в США с Зеленским

    Чимаев стал чемпионом UFC

    В МИД рассказали о безразличии ЮНЕСКО к нанесенному Курской области ущербу

    В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

    Дмитриев указал на панику западных союзников Украины

    В США раскрыли содержание письма Путину от Мелании Трамп. О чем первая леди США попросила президента России?

    В Госдуме напомнили о предложении Рузвельта встретиться со Сталиным на Аляске

    Ночью над центральным регионом России сбили несколько беспилотников

    Исполнители теракта в «Крокусе» избавились от личных телефонов за день до трагедии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости