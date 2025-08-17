ТАСС: ВСУ начали формировать женские расчеты БПЛА на харьковском направлении

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало формировать женские расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на харьковском направлении. Об этом заявили в российских силовых структурах, сообщает ТАСС.

«Ввиду недостатка личного состава в 92-й ОШБр начали формироваться женские расчеты БПЛА», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что несколько таких женских отрядов уже действует в Харьковской области. Источник отметил, что состав набрали из медицинских рот и мобильных огневых групп ПВО, ранее задействованных только в тылу.

Ранее стало известно, что ВСУ привлекают женщин на фронт из-за острой нехватки солдат. Уточняется, что женщины появляются и в рядах Сил территориальной обороны ВСУ.