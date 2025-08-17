Бывший СССР
17:02, 17 августа 2025Бывший СССР

Зеленский назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

Зеленский назвал сильную армию лучшей гарантией безопасности для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал лучшую гарантию безопасности для страны. Его заявление прозвучало во время совместного заявления для прессы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, трансляция доступна на YouTube.

По словам украинского лидера, таковой является сильная армия, ее финансирование и оружие.

«Гарантии безопасности — это сильная армия, это может дать только Украина. Финансирование этой армии может дать только Европа. Оружие — это может дать наше внутреннее производство, европейское производство, но есть дефицитные вещи, которые есть только в США. Вот это я считаю гарантиями безопасности», — приводит слова политика УНН.

В субботу, 16 августа, стало известно, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами по итогам саммита на Аляске заявил о готовности предоставить Украине прямые гарантии безопасности.

