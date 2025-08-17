Зеленский назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

Зеленский назвал сильную армию лучшей гарантией безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал лучшую гарантию безопасности для страны. Его заявление прозвучало во время совместного заявления для прессы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, трансляция доступна на YouTube.

По словам украинского лидера, таковой является сильная армия, ее финансирование и оружие.

«Гарантии безопасности — это сильная армия, это может дать только Украина. Финансирование этой армии может дать только Европа. Оружие — это может дать наше внутреннее производство, европейское производство, но есть дефицитные вещи, которые есть только в США. Вот это я считаю гарантиями безопасности», — приводит слова политика УНН.

В субботу, 16 августа, стало известно, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами по итогам саммита на Аляске заявил о готовности предоставить Украине прямые гарантии безопасности.

