Зеленский ввел новые санкции против России

Зеленский ввел санкции против разработчиков ИИ-дронов в России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против разработчиков дронов с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Зеленский ввел санкции против разработчиков дронов с искусственным интеллектом в России, Беларуси и Китае», — сказано в публикации.

Среди российских компаний, попавших под ограничения, — «Прогматик» и «Умные птицы», а также российский Центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб».

В январе 2025 года ТАСС сообщило, что в зону специальной военной операции (СВО) направили три тысячи дронов-камикадзе «Микроб» с ИИ. На беспилотнике можно использовать различные модули, среди которых тепловизоры, радиочастотные устройства.