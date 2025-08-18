Забота о себе
40 доз противоядия спасли трижды укушенную змеей маленькую девочку

В Индии трехлетней девочке ввели 40 доз противоядия после укусов змеи
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

В Индии врачи спасли маленькую девочку, которую трижды за ночь укусила змея — крайт обыкновенный. Об этом пишет издание Times Of India.

Трехлетняя Канчан спала на полу рядом с бабушкой, когда ядовитая змея несколько раз укусила ее за левый локоть. Спустя пару минут тело девочки онемело, она начала задыхаться. В критическом состоянии ребенка доставили в районную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В течение следующих 24 часов врачи ввели пострадавшей 40 доз противоядия, чтобы остановить действие быстро распространяющегося нейротоксина. Она оставалась на аппарате ИВЛ 11 дней, после чего еще 9 дней находилась под наблюдением медиков. Через две недели пациентка смогла самостоятельно есть и пить, к ней начал возвращаться голос. После выздоровления ребенка врачи признали, что шансы на выживание в подобных случаях крайне малы.

Ранее врачи в Красноярске спасли 29-летнюю жительницу Братска, которая из-за тяжелой формы эпилепсии 28 лет жила с постоянными судорогами и часто теряла сознание. Отмечается, что ранее девушке уже делали две операции, однако ни они, ни лечение препаратами не помогали.

