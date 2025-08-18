Ценности
19:24, 18 августа 2025Ценности

40-летняя солистка группы «Тату» похвасталась фигурой в бикини

Солистка группы «Тату» Юлия Волкова снялась в зеленом бикини на отдыхе в Ялте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @official_juliavolkova

Солистка российской поп-группы «Тату» (t.A.T.u.) Юля Волкова похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе в Ялте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя исполнительница снялась у отеля в темно-зеленом бикини, которое состояло из топа и V-образных трусов. Также она повязала на голову черный платок и выбрала в качестве украшений серьги-кольца и серебристую цепочку с кулоном.

В то же время певица продемонстрировала маникюр и педикюр с красным лаком.

Ранее в августе Юля Волкова также отдохнула в фиолетовом бикини на яхте.

