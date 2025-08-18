Ценности
11:21, 18 августа 2025

41-летняя звезда Comedy Woman снялась без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @inadenka / @_tatyana_kudryashova_

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева снялась без штанов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman предстала на черно-белых снимках в кроп-топе и трусах. При этом она отказалась от бюстгальтера и задрала одежду, частично продемонстрировав обнаженную грудь.

В то же время артистка распустила волосы и дополнила образ ожерельем и массивными кольцами.

Ранее мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева в откровенном образе покаталась на яхте с мужем.

