Аксенов отреагировал на подготовку нового теракта на Крымском мосту

Аксенов: ФСБ сорвала новую попытку теракта на Крымском мосту
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

ФСБ сорвала новую попытку террористического акта на Крымском мосту благодаря системной работе сотрудников службы. Об этом, комментируя ситуацию, написал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Террористическая атака предотвращена благодаря профессиональной, системной и эффективной работе наших чекистов. Слова самой искренней благодарности всем сотрудникам ФСБ, которые стоят на пути террористов», — написал Аксенов.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания мужчин, готовивших теракт на мосту.

О том, что ФСБ пресекла новую попытку теракта на Крымском мосту, стало известно 18 августа. Силовики нашли мощное самодельное взрывное устройство в автомобиле Chevrolet Volt, который прибыл с Украины в Россию транзитом.

