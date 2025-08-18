Аксенов отреагировал на подготовку нового теракта на Крымском мосту

ФСБ сорвала новую попытку террористического акта на Крымском мосту благодаря системной работе сотрудников службы. Об этом, комментируя ситуацию, написал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«Террористическая атака предотвращена благодаря профессиональной, системной и эффективной работе наших чекистов. Слова самой искренней благодарности всем сотрудникам ФСБ, которые стоят на пути террористов», — написал Аксенов.
Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания мужчин, готовивших теракт на мосту.
О том, что ФСБ пресекла новую попытку теракта на Крымском мосту, стало известно 18 августа. Силовики нашли мощное самодельное взрывное устройство в автомобиле Chevrolet Volt, который прибыл с Украины в Россию транзитом.